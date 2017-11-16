В Тюмени выберут лучших фельдшеров скорой

Лучших специалистов скорой помощи среди фельдшеров определят на региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!". Он пройдет в областном центре завтра, 17 ноября.

На базе подстанции скорой медицинской помощи № 3 на двух практических этапах будут соревноваться 24 фельдшера из Тюмени, Тобольска, Ишима и еще девяти населенных пунктов, а также 12 студентов медицинских колледжей Тюменской области.

Медикам предстоит оказать помощь условным пострадавшим на месте ДТП и организовать подготовку к эвакуации. В постановочной аварии статистам, исполняющим роли пациентов, проведут противошоковую терапию, остановят кровотечения, наложат стерильные повязки на раны, произведут иммобилизацию, затем их переместят на специализированное устройство — спинальный щит, где с помощью ремней и головадержателя надежно зафиксируют.

Еще одно задание — расширенная сердечно-легочная реанимация на тренажере-манекене с использованием полуавтоматического дефибриллятора и ручного дыхательного аппарата, рассказывают в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Организаторы конкурса отметили, что практические задания абсолютно одинаковые как для студентов, так и для работающих фельдшеров. "Мы уверены, что студенты ничуть не уступят профессионалам в мастерстве оказания помощи. Подготовка будущих специалистов в медколледжах — на высоком уровне", — отметил член конкурсной комиссии Олег Нестеров.

Победителям и призерам конкурса вручат дипломы первой, второй и третьей степени и сертификаты на получение денежного поощрения. Они также станут участниками федерального этапа конкурса, который состоится в декабре.