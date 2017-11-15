В Тюмени проходит серия открытых лекций по современному искусству

Вчера в Музейном комплексе Словцова стартовала серия публичных лекций о современном искусстве. Ее открыл эксперт по медиаарту, доктор философии Антонио Джеуза.

Спикер рассказал о выдающихся художниках советского подполья, творивших с 1962 года и до перестройки. По его словам, именно в этот период искусство было ради искусства, а не на продажу. Джеуза объяснил, какие течения существовали в тот период, а также чем московская творческая интеллигенция отличалась от петербургской.

Тюменцы поинтересовались у итальянца Антонио Джеуза, почему он увлекся именно российским современным искусством. "Я живу в России уже 14 лет. Здесь хорошее искусство и очень сильные художники. Я увидел часть себя в этом искусстве. И пока оно остается таким, есть причина оставаться и мне", — ответил эксперт.

Джеуза дал совет относительно того, как подступиться к современному искусству. "Когда вы ходите на выставку современного искусства, и вам непонятно — читайте экспликации", — сказал эксперт и отметил, что для концептуальных работ очень важен текст, который бы объяснял позицию автора и идею экспоната.

Добавим, что серия публичных лекций проходит в рамках спецпроекта "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента по общественным связям, Антонио Джеуза получил в подарок миниатюрный тюменский ковер, который вдохновил художников из разных стран мира на создание этой выставки, а также книгу, рассказывающую об истории появления и становления этого ремесла в Сибири.

Фото: группа "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" / vk.com