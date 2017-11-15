Тюменцы получают налоговые уведомления в "личных кабинетах"

В рамках проходящей в Тюменской области кампании по уплате налогов на имущество, землю транспорт налогоплательщики-физические лица получили налоговые уведомления, отражающие начисления по всем имущественным объектам, принадлежащим гражданину.

Так, зарегистрированным на официальном сайте nalog.ru в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" налоговое уведомление направляется только в электронном виде, другим физическим лицам уведомление приходит заказной корреспонденцией по почте не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В этом году действует единый срок уплаты имущественных налогов: на основании суммы, указанной в сводном налоговом уведомлении уплатить налоги на землю, имущество, транспорт необходимо не позднее 1 декабря.

В случае неуплаты в установленный законом срок исчисленных сумм по налогам помимо задолженности гражданину следует уплатить пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Налогоплательщики, желающие уточнить информацию, содержащуюся в налоговом уведомлении, могут лично посетить налоговый орган либо получить ответы на интересующие вопросы дистанционно — через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", направив заявление посредством онлайн-сервиса.