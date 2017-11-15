В Тюменской области пока обходится без гриппа

09:15 15 ноября 2017
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В регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости  ОРВИ, эпидемические пороги заболеваемости не превышены.

По данным местного управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 ноября в Тюменской области зарегистрировано 10 554 случая ОРВИ. Среди заболевших 73% — это дети. Преимущественно болеют ребята, не посещающие организованные коллективы и посещающие детские дошкольные учреждения.

Случаев гриппа в регионе не регистрировалось. От него привито 638 854 человека, это более 43% от совокупного населения. 

Теги: вакцинация , Роспотребнадзор , ОРВИ , грипп
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