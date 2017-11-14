В Ялуторовске для туристов сделают навигацию на асфальте

На координационном совете по развитию туризма в городе Ялуторовске комитет по культуре и туризму представил проект пешеходного туристического маршрута "Линия путешествия" (Travel line).

"Линия путешествия" состоит из 28 объектов. Пешеходный маршрут обозначается специальной разметкой на асфальте и имеет навигационные схемы. По замыслу создателей, он позволит гостям города познакомиться с достопримечательностями и историей Ялуторовска, не прибегая к картам.

Жители Тюменской области могут вносить свои предложения: каким цветом лучше сделать разметку на тротуарах, какие еще объекты можно внести в маршрут или какое другое название ему можно дать. Идеи принимаются до 10 декабря.