В Ялуторовске для туристов сделают навигацию на асфальте

17:30 14 ноября 2017
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На координационном совете по развитию туризма в городе Ялуторовске комитет по культуре и туризму представил проект пешеходного туристического маршрута "Линия путешествия" (Travel line).

"Линия путешествия" состоит из 28 объектов. Пешеходный маршрут обозначается специальной разметкой на асфальте и имеет навигационные схемы. По замыслу создателей, он позволит гостям города познакомиться с достопримечательностями и историей Ялуторовска, не прибегая к картам.

Жители Тюменской области могут вносить свои предложения: каким цветом лучше сделать разметку на тротуарах, какие еще объекты можно внести в маршрут или какое другое название ему можно дать. Идеи принимаются до 10 декабря.

Теги: карта , маршрут , туризм
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