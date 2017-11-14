Тюменский музей готовит новогоднюю программу для горожан

Посетителей нового музейного комплекса им. И. Я. Словцова ждет насыщенная новогодняя программа.

Как рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, самым грандиозным станет совместный с детскими музеем русской открытки проект.

"Это будет просветительский партнерский проект, интересный и взрослым, и детям. Кроме того, мы готовим большую развлекательную новогоднюю программу, которая пройдет в том числе и на площадках нового музейного комплекса", - рассказала Светлана Сидорова.

Программа "Новогодние истории в музее" будет работать с 16 декабря по 20 января. Горожан ждут квесты, интерактивные спектакли, музыкальные вечеринки, карнавалы, экскурсии, мастер-классы, игры, конкурсы и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Тюменцы смогут узнать историю появления Нового года, научатся делать новогодние сувениры и костюмы, елочные игрушки. Специалисты музея организуют уютные посиделки, семейные квесты, музыкальные гостиные и автобусные экскурсии, пишет "Тюменская линия".