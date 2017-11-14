Тюменцам расскажут, как изучать родословную

25 и 26 ноября в Центральной городской библиотеке состоится семинар генеалога Дениса Баранова. Первый день будет посвящен теоретическим вопросам родословия, второй — практическим советам по изучению истории родов или происхождения отдельных лиц, а также алгоритму работы с архивными документами.

Денис Баранов — специалист-генеалог, член Красноярского историко-родословного общества, председатель Клуба любителей семейной истории Красноярского края, руководитель проекта "Школа поиска и составления родословного древа". Он имеет опыт работы в более 90 архивах России и ближнего зарубежья.

Семинар проводится бесплатно, но количество мест ограничено. Необходима предварительная запись на занятия по телефону 8(3452) 69-90-59 (с 10.00 до 17.00 часов кроме понедельника).

Расписание занятий:

25 ноября — с 15.00 до 17.00;

26 ноября — с 14.00 до 16.00.