Школьник из Тюмени вошел в пятерку сильнейших робототехников мира

Тюменский восьмиклассник Валерий Рагулин завоевал пятое место на Всемирной робототехнической олимпиаде. Она проходила с 10 по 12 ноября в Коста-Рике.

На мировом первенстве школьник выступил во второй раз и значительно улучшил результат прошлого сезона. Валерий представлял основную категорию в состязании "Углеродная нейтральность", в которой участвовали 86 команд их разных уголков мира.

Попасть в состав сборной страны воспитанник клуба "RoboCraft" смог после успешного выступления на Всероссийской робототехнической олимпиаде 2017 года и всех этапов федеральных учебно-тренировочных сборов по олимпиадной робототехнике.

Во Всемирной робототехнической олимпиаде участвовало более 2 тысяч команд из разных стран мира. Россию представляли робототехники из 10 регионов страны. Из 8 комплектов наград они завоевали 5 золотых медалей, 1 серебряную и 2 бронзовых. Впервые сборная России вошла в топ-10 сильнейших команд мира.

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области