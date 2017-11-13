Санаторий и психотерапию на дому опробовали около сотни тюменских пенсионеров

В Тюмени подвели итоги проекта по оздоровительной работе с пожилыми горожанами в домашних условиях. Адаптивная физкультура, пальчиковая гимнастика, диетическое питание и прием лекарств — строго по расписанию. В течение года 109 одиноких пенсионеров получили этот комплекс процедур не выходя из дома.

Адресной социально-оздоровительной поддержкой маломобильных пожилых граждан на дому занимаются в Областном геронтологическом центре. В рамках регулярно проводившихся десятидневных оздоровительных курсов участники проекта смогли пройти медицинское обследование инструментального типа, получить комплекс физиопроцедур с помощью портативного оборудования, сеансов ароматерапии.

С пожилыми тюменцами работала бригада квалифицированных специалистов из представителей медицинских организаций города, активистов областной школы волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" и психологов. Для всех участников проекта были разработаны индивидуальные программы оздоровления с учетом состояния здоровья и пожеланий пожилых людей.

В Областном геронтологическом центре отметили, что психотерапия стала самой востребованной услугой у пенсионеров. Психологи проводили диагностику, осуществляли индивидуальное психологическое консультирование, сопровождаемое рекомендациями пожилым людям и социальным работникам.

"Любимая процедура — ежедневное чаепитие. За чашкой душистого травяного чая с волонтером 55+ можно совместно и газету почитать, и интересный фильм обсудить", — говорят специалисты.

Как отмечают сами пенсионеры, участие в проекте для них серьезное подспорье — не каждый может добраться самостоятельно до поликлиники, а тут здоровье под контролем профессионалов прямо дома — и прием таблеток подкорректируют, и питание наладят.

Добавим, что ранее проект получил поддержку в виде гранта от ПАО "Лукойл" в номинации "Энергия на благо человека".

Фото: пресс-служба Областного геронтологического центра