Директор "Молока" из Нижней Тавды предстанет перед судом за протечку отходов

В Тюменской области природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Производственная компания "Молоко".

Как полагает следствие, работники молочного завода в Нижней Тавде по его указанию вывозили отходы молочного производства из выгребных ям, относящиеся к IV классу опасности, в три накопителя, незаконно расположенные в лесу. Один из накопителей был поврежден, и отходы вытекали в лес, а оттуда в болото. Это повлекло загрязнение лесных земель на площади 970 квадратных метров и нанесло вред почве на сумму свыше 2,6 млн рублей.

По материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело, директор молочного производства признал вину. В суд был направлен иск об обязании компании рекультивировать загрязненный земельный участок и возместить причиненный ущерб. По требованию прокуратуры в сентябре сама компания за незаконное использование лесного участка и его загрязнение была оштрафована на 400 тысяч рублей.