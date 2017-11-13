Тюменцам готовы показать абстракцию без границ

В Тюмени пройдет выставка абстрактного искусства от местных художников "Абстракция без границ". Она откроется 14 ноября в 18 часов в выставочном зале тюменского регионального отделения союза художников России (ул. Холодильная, 124).

Как рассказывают организаторы, в Тюмени абстрактным искусством еще в начале 60-х годов прошлого века занимался О. Шруб, в в 70-х годах создавали абстрактные композиции Ю. Бюзжганов, А. Чугунов, А. Тюленев. В 80-е годы большое количество графических и живописных работ было создано А. Новиком. "К сожалению, их работы в то время не выставлялись, так как абстрактное искусство критиковалось как буржуазное", — говорят в тюменском отделении Союза художников России.

В настоящее время многие тюменские художники с помощью отвлеченных элементов художественной формы (цветового пятна, линии, фактуры, объема) решают свои профессиональные задачи — создают состояние листа или холста. На выставке зрители смогут увидеть работы таких известных мастеров, как Александр Новик, Алексей Чугунов, Константин Шохов, Олег Федоров, Борис Паромов, Юрий Бычков, Сергей Мокроусов и других. Вместе с ними покажут свои произведения и молодые художники.

Данная выставка абстрактного искусства представит произведения, выполненные в разных техниках: акварель, гуашь, темпера, масляная живопись, печатная графика, керамика, скульптура.