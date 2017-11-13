Волонтеры проводят арт-занятия для юных тюменцев, находящихся на длительном лечении

На минувшей неделе в Тюмени волонтеры проекта "Краски жизни" вновь навестили детей в больнице. Уже второй год каждую неделю они приходят к мальчикам и девочкам, которые находятся на длительном лечении в ОКБ №1 и №2, и проводят для них арт-занятия.

Руководители проекта Виктория Семиренская и Анна Чумлякова подсчитали, что в сентябре состоялся их сотый мастер-класс. На занятиях девушки мастерят с детьми и их родителями поделки или рисуют. Мечтают, чтобы в каждой больнице появился кабинет творчества, в котором мальчики и девочки могли бы эмоционально разгружаться. На занятии во вторник девушки предложили детям смастерить картонных рыбок на удочках.

"У нас возник вопрос — почему детьми в больницах никто не занимается? Врачи отвечают за их здоровье, но и эмоциональное состояние ребенка, который болеет, тоже очень важно", — говорит Виктория Семиренская.

Занятие на этой неделе посетили 16 ребят. Чтобы уделять внимание каждому ребенку, руководители проекта "Краски жизни" каждые два месяца проводят наборы в группу волонтеров. Сейчас в команде 15 человек. Перед тем, как начать навещать детей в больницах, они проходят интенсивный тренинг, общаются с руководителями. Очень важно понять, готов ли человек к больничной обстановке и работе с детьми. Затем вся команда совместно готовит программу мастер-классов.

Проект "Краски жизни" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 90 тысяч рублей. Также по итогам форума Уральского федерального округа "Утро-2017" проекту вручили грант на 100 тысяч рублей.