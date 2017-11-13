В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский съезд Дедов Морозов

XI Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек состоится в столице Югры с 8 по 11 декабря.

В Ханты-Мансийск вновь съедутся творческие коллективы и одиночные исполнители от культурно-досуговых учреждений и праздничных агентств из разных регионов. Организаторы рассказывают, что в программе съезда — акция "Елка в детском доме" с участием Деда Мороза из Великого Устюга в одном из окружных детских домов и новогодние игровые программы в социальных учреждениях Ханты-Мансийска.

Для профессиональных Дедов Морозов и Снегурочек съезд станет серьезным испытанием — среди всех выступлений жюри выберет лучшую новогоднюю игровую программу для взрослых и лучшую игровую программу для детей, а также самые искусные театрализованные представления.

На съезде определятся обладатели Гран-при в номинациях "Лучший Дед Мороз" и "Лучшая Снегурочка".