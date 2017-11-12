Городской творческий конкурс соберет юных талантов Тюмени

Городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" пройдет в Тюмени с 13 по 17 ноября 2017 года. Участники продемонстрируют свои таланты в нескольких номинациях.

13 ноября на базе Дома культуры и творчества "Торфяник" состоится торжественное открытие конкурса и выступление участников, представляющих цирковое искусство, в номинации "Оригинальный жанр". Начало мероприятия в 10:00.

В это же время, 13 ноября на базе Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет октября, 5В) выступят участники по направлениям: художественное слово, театр миниатюр, пантомимы, пародии, театры мод, СТЭМы, театры малых форм.

14 ноября в 10:00 в ДКиТ "Торфяник" будет проходить второй конкурсный день, участники будут представлять конкурсные выступления в номинации "Хореография". В этот же день в ДК "Водник" (ул.Судоремонтная, 2а) пройдут конкурсные выступления в номинации "Инструментальное исполнительство".

15, 16 и 17 ноября в ДКиТ "Торфяник" участники покажут свое творчество в номинации "Хоровое пение и вокал".

23 ноября в ДКиТ "Торфяник" состоится гала-концерт городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон", в рамках которого пройдет награждение победителей и участников конкурса.

Учредителем городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" является департамент культуры Администрации города Тюмени, организатор – муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.