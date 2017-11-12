Работодатели из Тюмени обсудят вопросы трудоустройства инвалидов

Круглый стол для работодателей по теме "Трудоустройство инвалидов – забота общая" состоится 16 ноября в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.

В рамках встречи специалисты также проконсультируют работодателей по вопросам трудового законодательства, расскажут о положении на рынке труда и государственных услугах, предоставляемых службой занятости.

21 ноября в Центре занятости будет организован День открытых дверей для граждан с инвалидностью. В этот же день соискатели с инвалидностью, которые подумывают об открытии своего дела, могут пройти консультацию по вопросам содействия самозанятости в рамах семинара "Займись делом!"

23 ноября с 10:00 до 12:00 в ДК "Железнодорожник" пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Здесь соберутся работодатели, которые готовы принять на работу "особых" соискателей по различным специальностям. На ярмарке можно будет не только оставить резюме, но и лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность, пишет "Мегатюмень".

В конце месяца, 29 ноября, в Центре занятости пройдет мероприятие по социальной адаптации для граждан с инвалидностью, состоящих на учете, а 30 ноября – экскурсия по Центру профессиональной ориентации. С 1 по 15 декабря также будет работать "горячая линия" по вопросам занятости граждан с инвалидностью (тел. 27-36-05).

Напомним, Международный день инвалидов установлен 3 декабря каждого года Генеральной Ассамблеей ООН.