Непопулярные пешеходные переходы уберут с тюменских трасс

Часть пешеходных переходов с низкой интенсивностью движения пешеходов ликвидируют на федеральных трассах Тюменской области до 1 декабря 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Наземные пешеходные переходы упраздняют в связи с отсутствием регулярного пешеходного движения с интенсивностью более 150 человек в час.

Так, на федеральной трассе Р-402 Тюмень – Омск планируется убрать переходы на трех участках – в районе п. Андреевский, за железнодорожным переездом в районе п. Богандинский и возле деревни Прогресс Ялуторовского района. Исчезнут "зебры" на участках трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень возле села Успенка, деревни Елань и на 316 км в месте расположения стационарного ПВК.

На трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты – Мансийск ликвидируют восемь непопулярных пешеходных переходов.

Получить справку можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" +7(343)295-09-09.