Фильм тюменского режиссера высоко оценили на международном кинофестивале

Тюменский режиссер Елена Бубнова стала финалисткой конкурса VI Международного кинофестиваля короткометражных фильмов о детях и молодежи "Галактика 35 мм" с работой под названием "Светлячок".

В конкурсе были представлены киноленты из 49 городов и 11 стран. Заключительный показ фестиваля и торжественное награждение победителей проходило 10 ноября в кинотеатре "Ленфильм" в Санкт-Петербурге, пишет "Тюменская область сегодня". На финальном мероприятии зрителям показали восемь лучших фильмов, в том числе – работу Елены Бубновой из Тюмени.

Тюменка представила жюри фильм "Светлячок", который повествует о непростых взаимоотношениях в семье: младший брат боится темноты, а старший смеется над этим и пытается избавить своего брата от страха, используя радикальные методы. Картина длится 14 минут, максимальный хронометраж для конкурсных работ – 15 минут.

По словам директора фестиваля Надежды Крыловой, короткометражные фильмы, присылаемые нам, становятся все длиннее. Это происходит в первую очередь из-за того, что авторы начинают отходить от "клипового мышления", стараясь не просто удлинить кадры, а раскрыть тему глубже и серьезнее.

Результаты конкурса можно узнать в группе мероприятия "ВКонтакте".