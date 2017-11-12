Тюменские школьники изучают историю России в мультимедийном парке

Интерактивные уроки истории в соответствии со школьной программой проходят в недавно открывшемся в Тюмени мультимедийном парке "Россия – моя история". Уроки для своих учеников проводят школьные учителя, используя весь арсенал новейших технологий.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, за первую неделю уроки в новом формате посетили более 2,5 тысяч детей с 4 по 10 классы. Они побывали в залах "Рюриковичи", "Романовы", окунулись в историю страны с 1914 по 1945 и с 1945 по 2016годы.

Педагоги с удовольствием делятся впечатлениями от новой площадки, где не нужно заставлять детей учить материал, сама обстановка располагает к этому:

- Ресурсы исторического парка очень разнообразны: есть видеостенды с историческими событиями, портретами, картинами реконструкции сражений, что создает ощущение оживления событий прошлого. Живые книги содержат информацию о культуре, народах России, промышленности и др. Залы позволяют организовать как групповую, так и индивидуальную работу: проводить интерактивные экскурсии, смотреть фильмы в панорамном кинотеатре, использовать образовательный лекторий. В историческом парке можно и нужно проводить уроки истории, литературы, МХК, окружающего мира. Также можно проводить внеклассные занятия: классные часы, встречи с ветеранами, викторины, игровые программы с участием детей и родителей.

Добавим, что марафон интерактивных уроков продолжится. Вскоре в мультимедийный парк своих учеников привезут учителя из других городов и районов области.