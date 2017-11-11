Портал "Тюмень – наш дом" помогает улучшить жизнь горожан

Около 260 сообщений поступило на портал "Тюмень – наш дом" в октябре 2017 года. Большинство из них касалось уборки дворовых территорий, вывоза мусора и брошенных автомобилей, пишет "Тюмeнская линия".

По данным городской администрации, с помощью активных горожан в октябре приведены в порядок 47 дворовых территорий, отремонтированы два дорожных знака, ликвидированы несанкционированные надписи с 14 объектов, устранено подтопление на 12 объектах улично-дорожной сети. Еще на 13 участках автодорог восстановлено наружное освещение. Также по указанию жителей закрыты подвальные и чердачные помещения в двух многоквартирных домах и убран мусор с контейнерных площадок на 16 объектах.

В целом октябрь оказался переходным периодом для коммунальных служб и управляющих компаний. Все ведомства постарались в срок решить запланированные вопросы и завершить ямочные ремонты, ремонт игрового оборудования на детских площадках, привели в нормативное состояние люки смотровых колодцев. Работы, которые еще не удалось завершить, остаются на контроле городской администрации.