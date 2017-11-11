Пенсионеры Викуловского района поддержали акцию "Пусть осень жизни будет золотой"

Областная акция "Пусть осень жизни будет золотой" охватила 2,6 тысячи пенсионеров Викуловского района. Всего в райцентре и муниципалитетах прошло более 100 массовых мероприятий, рассказал председатель районного совета ветеранов Федор Тесля.



При поддержке работников районного отдела социальной защиты, комплексного центра социального обслуживания населения все пожилые люди района получили адресные поздравления. Благодаря волонтерам, отделу по культуре, спорту и молодежной политике администрации, социальным работникам, активистам ветеранского движения, работникам почты поздравления вручены 4 тыс. 360 пенсионерам.



Активно подключилась к акции и районная библиотека. Всего для пожилых людей здесь организовали 135 мероприятий, библиотеку посетили 2 тыс. 100 человек. Особенно Федор Тесля выделил сельские первичные ветеранские организации в Березинском, Ермаковском, Каргалинском, Сартамском сельских поселениях, ветеранские организации местного райпо, ЖКХ "Викуловское", первой и коррекционной викуловских школ, работников культуры и местной аптеки.



Финансовую поддержку за время акции получили 24 ветеранских организации, на это направлено около 250 тыс. рублей. Также помощь оказали 37 компаний-спонсоров, пишет "Тюмeнская линия".



Отметим, что всего в Викуловском районе работают 49 ветеранских организаций: 14 в сельских поселениях и 35 в районном центре. На 1 сентября на учете в них состоят 4 тыс. 121 пенсионер.