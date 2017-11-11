В Тюмени малыши знакомятся с историей России

В рамках проекта "Крылья мамы", реализуемого на базе центра "Дзержинец", тюменские мамы прививают своим малышам знания об истории России.

В этом году в проекте участвует 648 семей Тюмени, которые разделены на 27 групп. Каждую неделю мамы, участницы проекта, получают конспект на определенную тему, где собрано множество интересных заданий на развитие крупной, мелкой моторики, сенсорики, логоритмические упражнения, примеры творчества с малышом, игры на улице и даже задания для мамы.

В течение недели мамы занимаются дома со своим малышом, а раз в неделю встречаются вместе со своей группой в одном из детских центров- партнеров и проводят общее групповое занятие, занятие проводят сами мамы. В проекте принимают участие детки от года до 3х лет, потому что "лучший педагог для ребенка до 3х лет - его мама" - и это девиз проекта.

По вопросам участия в программе обращаться по телефону - 68-41-22 (Отдел по работе с молодой семьей Центра "Дзержинец). Участие в проекте - бесплатное.