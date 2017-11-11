Тюменцы могут помочь в борьбе с наркопреступностью

12:34 11 ноября 2017
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belive.ru

Второй этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет в Тюменской области с 13 по 24 ноября. На базе Областного центра профилактики и реабилитации работают телефоны горячей линии, по которым можно анонимно сообщить информацию о местах незаконного изготовления, потребления или сбыта наркотических средств, рассказали в пресс-службе губернатора.

Телефоны горячей линии: (3452) 673-673 (в Тюмени) и (3456) 24-50-50 (в Тобольске). По этим же телефонам, вне зависимости от сроков проведения акции, в Областном центре профилактики и реабилитации можно получить консультацию специалистов (наркологов, психологов, специалистов по работе с созависимыми) по вопросам, связанным с лечением и реабилитацией потребителей наркотических веществ.

В Областном центре профилактики и реабилитации реализуется проект реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан "Феникс", основная идея которого заключается в объединении наиболее эффективных подходов к реабилитации зависимых и создании программы, обеспечивающей восстановление всех сторон личности зависимого: физической, духовной, психологической и социальной. Ежегодно в рамках проекта "Феникс" курс реабилитации проходят порядка 180 человек.

Обратиться за помощью можно в Службу семейного консультирования Областного центра профилактики и реабилитации в рабочее время: 

– по телефону горячей линии 8(3452) 673-673; 

– на сайт http://narco-stop72.ru/

– по адресу ул. Комсомольская 6.

Консультационную помощь в Службе  каждый год получают более 6 тысяч человек.

Теги: наркотики , горячая линия
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