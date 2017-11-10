Тюменский ОНФ взял на контроль сброс грязного снега и мусора в Туру

В региональном отделении ОНФ Тюменской области обратили внимание на сброс грязного снега и мусора в реку Тура с территории реконструируемой набережной в Тюмени. Общественники побывали на месте и проговорили пути решения проблем с властями.

Жители города зафиксировали на фотографиях сброс грязного снега и мусора в водный объект с помощью экскаватора. Информация заинтересовала местные СМИ, которые опубликовали информацию о проблеме.

Как рассказала представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова, которая побывала на месте сброса снега в реку, реакция на информацию журналистов была незамедлительной.

"Вопросы, связанные с экологическими проблемами, всегда довольно острые, поэтому мы сразу взяли на контроль это обращение и добились реакции органов власти. Хотелось бы выразить особую благодарность журналистам и неравнодушным гражданам, благодаря которым мы оперативно узнаем о нарушениях. Надеемся и на дальнейшую плодотворную работу в этом направлении. А чиновников просим сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры", — прокомментировала она.

Директор ГКУ ТО "Управление капитального строительства" Александр Старцев на встрече с представителями ОНФ рассказал о мерах, принятых по факту сброса снега с набережной в реку.

"По факту сброса снега с набережной в реку нами направлено письмо в адрес подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте. В отношении работников компании, допустивших проведение таких работ, будут применены меры дисциплинарной ответственности", — отметил руководитель ведомства.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, который также участвовал в рейде, Тура обеспечивает город водой, поэтому загрязнение реки просто недопустимо.