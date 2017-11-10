В Тюмени стартует семейный проект FamilyGO

Двухдневная образовательная программа, включающая встречу с психологом, ожидает тюменские семьи в рамках проекта FamilyGO в ближайшие выходные, 11 и 12 ноября.

Проект ориентирован на семьи с детьми в возрасте 11-15 лет. В субботу в 17:00 в мультицентре "Моя территория" состоится образовательная лекция, которую смогут посетить все желающие. Ее спикером станет ведущий психолог проекта - Валентина Красивина. На семинаре родители узнают о специфике взаимодействия с подростками и смогут задать психологу все волнующие их вопросы, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

В воскресенье в 16:00 в центре развлечения и отдыха "Пятый элемент" пройдет интерактивная часть проекта, в которой смогут принять участие исключительно 10 семей, предварительно отобранных психологом. Они пройдут квест по индивидуальному маршрутному листу. Как рассказала автор проекта Ирина Никулина, за каждой семьей будет закреплен психолог, который и после квеста продолжит с ними работу.

Мероприятие проводится для тех, у кого есть трудности в понимании с ребенком-подростком, кто хочет научиться понимать друг друга и договариваться. Задача квеста — совместно пройти все задания, во время которых будут выявлены внутрисемейные проблемы и причины нарушений коммуникаций. А закрепленный за семьей психолог даст обратную связь и проконсультирует по вопросам взаимоотношений.

Напомним, что FamilyGO стал победителем грантового конкурса проектов "Моя идея". Чтобы стать участником семейного проекта FamilyGO, необходимо заполнить соответствующую заявку: https://vk.cc/7kgDAu.