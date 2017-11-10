Тюменцы могут купить на ярмарках продукцию местных фермеров

Более двадцати предприятий Тюменского района представят свою продукцию на традиционной сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится в субботу, 11 ноября.

Более 30 тонн свежей продукции на 47 автомашинах прибудут на четыре торговые площадки города – "Тюменскую ярмарку", "Порт", "Заречный двор" и "Ямская-Бакинских комиссаров". Продукты, произведенные местными предпринимателями, пользуются на них большим спросом, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмень".

Среди самых известных участников ярмарки – птицефабрики Боровская и Пышминская, общества "Рыбник", "Эра—98" и "Пышма-96", кролиководческий комбинат "Рощинский", молочный завод "Абсолют". Яйцо куриное и перепелиное, полуфабрикаты из мяса птицы, рыбная и молочная продукция, мясо свинины и кролика, колбасные изделия и деликатесы из кролика - вот неполный ассортимент того, что могут приобрести покупатели.

Кроме всего этого, сельхозпредприятия Тюменского района и фермеры предлагают продукцию пчеловодства, ягоды в заморозке, овощи, в том числе морковь и свеклу. Мясо утки, гуся, индейки продает личное подсобное хозяйство Юнусова, говядину и баранину - ЛПХ Зейналова, конину – Елимбаева.

Две тонны капусты привезет на продажу индивидуальный предприниматель Орляковский, по две тонны картофеля и овощей – крестьянские хозяйства "Александр" и "Рассвет", тонну различных овощей – фермерское хозяйство Зубарева. Только на рынке "Ямская-Бакинских комиссаров" для реализации подготовлено порядка 12 тонн разнообразных продуктов от сельхозпроизводителей примыкающего к городу района.

Ярмарки выходного дня в Тюмени проходят постоянно, и все они в обязательном порядке предусматривают участие пригородных хозяйств, так что любителям товаров от отечественных производителей есть где разгуляться. Фермеры Тюменского района покупателям рады.