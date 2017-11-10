Тюменцев приглашают на праздники к удмуртам и хантам

Сегодня в регионе стартует очередной ежегодный национально-культурный проект "Дни культуры финно-угорских и самодийских народов". В рамках мероприятия будут организованы выставки, семинары, концерты, национальные праздники, направленные на повышение интереса к изучению и сохранению традиций национальной культуры удмуртов, коми, ханты, ненцев и марийцев.

Все начнется с удмуртского семейного праздника "Чижи-Выжи"/"Моя родня". Гостей приглашают познакомиться с самобытной традицией удмуртского кружевоплетения, сыграть в народные игры, отражающие традиции и обычаи удмуртского народа, а также послушать выступление фольклорного коллектива "Оскон".

Торжественное открытие дней культуры пройдет 11 ноября в 13.00 часов на площадке дворца национальных культур "Строитель". Здесь будет работать выставка изделий народных промыслов и ремесел "Город мастеров", фотоэкспозиция "Финно-угорский мир", пройдут мастер-классы по художественной вышивке и плетению, лоскутному шитью, изготовлению традиционных кукол-оберегов. Кульминацией праздника станет концертная программа с яркими номерами, представляющими музыкальную, танцевальную, инструментальную и обрядовую культуру финно-угорских и самодийских народов.

12 ноября марийцы приглашают на праздник хлеба. Здесь каждый желающий сможет не только продегустировать национальные марийские мучные изделия, но и записать секреты их приготовления.

17 ноября состоится концертно-музыкальное путешествие "В край белых ночей, в край утренней зари" к народам ханты и ненцы.

Завершатся дни культуры 25 ноября в селе Староалександровка Ярковского района, где до сегодняшнего дня сохранились и воспроизводятся основные элементы традиционной культуры коми-зырян, рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области.