Тюменцы могут посмотреть фильмы вгиковцев

Сеансы кинопоказов в рамках 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК в Тюмени пройдут с 10 по 14 ноября.

Работы начинающих кинематографистов, которые делают первые шаги в большое профессиональное кино, жители и гостей города могут бесплатно посмотреть в ДК "Нефтяник" (П. Осипенко, 1) 10 ноября с 10:00 до 13:00 (продолжительность одного фильма — 40 мин., перерыв 5-10 мин.) и 13 ноября с 10:00 до 19:00.