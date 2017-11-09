Тюменцы могут посмотреть фильмы вгиковцев

11:15 09 ноября 2017
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cdn.pixabay.com
| Фото: cdn.pixabay.com

Сеансы кинопоказов в рамках 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК в Тюмени пройдут с 10 по 14 ноября.

Работы начинающих кинематографистов, которые делают первые шаги в большое профессиональное кино,  жители и гостей города могут бесплатно посмотреть в ДК "Нефтяник" (П. Осипенко, 1) 10 ноября с 10:00 до 13:00 (продолжительность одного фильма — 40 мин., перерыв 5-10 мин.) и 13 ноября  с 10:00 до 19:00.

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