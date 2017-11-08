Французская писательница Эммануэль Мэзоннёв: оказалось, что в русском языке у картошки не очень оптимистичный смысл

7 ноября в Тюмени прошли встречи с детской писательницей из Франции Эммануэль Мэзоннёв. У себя на родине она известна благодаря трилогии "Лунный Том…", созданной в 2010‒2014 годах. Российский издатель Эммануэль "КомпасГид" совместно с Французским институтом в России организовали для нее небольшой вояж к выходу первой части трилогии на русском. Эммануэль стала гостьей крупной книжной ярмарки в Красноярске и посетила с творческими встречами еще несколько городов, заглянув и в две тюменские библиотеки.

В аннотации к "Лунному Тому и секретному обществу Великознаев" читаем, что эта история соединяет сказку, фэнтези и экологическую притчу, которая будет понятна десятилетним. Завязкой здесь становится утро, когда мальчик Том просыпается в огромной картофелине в саду одной французской деревни. Он и сам размером не больше картофелины, и не помнит, кто он и откуда, но обнаруживает, что понимает звериный язык. Том попадает в секретное общество Великознаев, где есть представители от всех жителей сада: серая мышка, малиновка, крот, дрозд и другие обитатели. Здесь начинаются его приключения.

Эммануэль Мэзоннёв рассказала, что во Франции текст вышел под заглавием "Tom Patate…", patate же переводится на русский как "картошка". Писательница отметила, что называть книгу чем-то вроде "Том Картошка…" для русского читателя не решились.

"Русский переводчик объяснил, что в вашем языке у картошки не очень оптимистичный смысл. Насколько я поняла, это кажется чем-то маленьким, достаточно толстеньким. И поэтому в русском переводе я решила назвать Тома "Лунным Томом" — ведь он не маленький и толстенький, а очень живой мальчик, который любит двигаться. Если бы вы пришли ко мне в сад, то вы бы его не поймали", — пошутила Эммануэль.

Отличает русское издание от оригинала не только заголовок, но и созданные "КомпасГидом" обложка и иллюстрации.

Эммануэль поделилась, что ей кажется, что историю о Томе сочиняла не она. "Когда я создавала этот текст, моему сыну было около девяти лет, дочке около тринадцати. Каждый вечер я варила на семью огромную кастрюлю супа. Приходилось мыть и чистить кучу овощей, а я это всё очень не люблю. В этот момент я стала мечтать о стране, в которой живет Том: я чищу овощи, мне приходит идея, и я стараюсь найти листочек, где это можно записать. Первой стала идея о мальчике, который находится в картофелине, и ему очень холодно. Так у меня накопилась целая коробка с черновиками, параллельно я рассказывала историю своим детям. И всё это время Том надиктовывал мне ее, то есть не я это придумывала. И я до конца не знала, какой история получится. Я была только инструментом, который все записывал", — рассказала писательница.

Сейчас Эммануэль замышляет еще одну трилогию о Томе, где откроется тайна происхождения мальчика и будет раскрыта его миссия среди нас.

Писательница побывала в России впервые, кроме Тюмени и Красноярска она заезжала в Москву, Тольятти и Самару. Эммануэль призналась, что поначалу ей было очень страшно, потому она впервые настолько далеко уехала от дома. "По моим впечатлениям, у вас очень большие города по сравнению со французскими. Это касается и Тюмени. Я выросла в деревне, в деревенской среде, поэтому для меня это не так привычно, как для вас. Несмотря на большие размеры городов, я замечаю здесь некую живость, гибкость с точки зрения движения транспорта, людей. Всё хоть и в больших размерах, но динамично движется. Про теплый прием даже говорить не буду, это само собой разумеется. Я даже ожидала этого, потому что у меня есть друзья русские, которые когда-то были моими учениками. Они мне рассказывали, что это обычное дело в России ‒ так тепло принимать гостей", — говорит Эммануэль Мэзоннёв.

Автор уверена, что история о Томе понравится русскому читателю, потому что ей кажется, что русские сказки очень близки к магической стороне, они недалеко ушли от легенд.

"Чаще французские писатели предпочитают писать хроники повседневной жизни: проблемы между подростками, между детьми и взрослыми. Книг про чудеса не так много, а книга про Тома — именно такая", — отметила Эммануэль.

Фото: Дарья Новикова

Влада Нерадовская