Осенние каникулы в пришкольных лагерях провели 3,5 тысячи ребят

В этом году в Тюмени во время осенних каникул работали 38 пришкольных лагерей. Для детей были организованы профильные смены — каждый мог выбрать лагерь по своим интересам.
Как рассказали в пресс-службе городского департамента образования, при СОШ №40 работала "Школе актива" — ребята развивали свои лидерские способности. В "Осенней лаборатории" при школе №17 дети посещали мастер-классы по аэробике, играли в интеллектуальные игры, а также побывали в детском технопарке "Кванториум".
"Школа интеллектуальных каникул" прошла в образовательном учреждении № 63. Школьники совместно с педагогами разрабатывали научные проекты, посещали экскурсии, участвовали в фотоконкурсах и викторинах.
Всего в осеннюю смену в пришкольных лагерях побывали более 3,5 тысяч школьников.
Фото: группа "Школьная жизнь_72" / vk.com
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