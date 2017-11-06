Школы Тюменского района выстраивают дружеские отношения с родителями

В Тюменском районе успешно развивают дружеские отношения между родителями и школами. Как отметила начальник управления образования местной администрации Ольга Буторина, для этого в муниципалитете провели большую и серьезную работу.

Один из наиболее распространенных вопросов, по которому родители и учителя плотно сотрудничают, - питание учащихся, согласование начисления стимулирующих выплат сотрудникам учреждений и привлечения внебюджетных средств, организация школьных мероприятий и праздников. Также в последнее время представители управляющих советов активно подключаются к вопросам профилактики детского неблагополучия. В некоторых школах действуют родительские патрули, в других – советы пап и мам.

Образовательные учреждения Тюменского района первыми в регионе перешли на формат общения по видео-конференцсвязи. Все оперативные вопросы и проблемы обсуждаются на местах. Успешно опробован формат телемоста между Тюменским и Ишимским районами. В планах управления образования – проведение межмуниципального совещания с органами управления образованием Тюменской области в режиме телемоста в апреле 2018 года, пишет "Мегатюмeнь".

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, с 1 сентября 2017 года все общеобразовательные организации района перешли на электронные дневники и журналы. У всех школ появились официальные группы в популярных социальных сетях.