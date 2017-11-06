Первый в регионе совет родителей создали в Тюменском районе

Общественная организация "Совет родителей" появилась в Тюменском районе. В его состав вошли 30 человек из разных населенных пунктов, они будут заниматься актуальными вопросами образования и воспитания, в том числе сохранения здоровья детей и организации школьно-семейных мероприятий.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, подобных организаций пока не было в Тюменской области. Идея о ее создании возникла на конференции "Полезные знания для реальной жизни", где определяли пути консолидации усилий семьи и школы в воспитании детей. По итогам обсуждений было решено сформировать родительский комитет. Инициативная группа родителей из Винзилинской, Переваловской, Мальковской и других школ района поддержали идею.

Активные родители будут работать по нескольким направлениям: учебном, оздоровительном, социальном, информационном. Формы работы у совета разные. Так, в настоящее время реализуется проект "Финансовая грамотность" среди учеников 8-11 классов. Ученики узнают, как уберечь себя от мошенников, накопить деньги, о видах пластиковых карт, научатся бережно обращаться с деньгами и т.д, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Также вместе с родителями в школах по выходным дням проводятся мастер-классы "От родителей - детям", когда папы и мамы знакомят детей с различными видами творчества.