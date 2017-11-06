Пожилых тюменцев научат правовой и финансовой грамотности

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области приглашает пожилых тюменцев в Академию собственной безопасности, где научат правовой и финансовой грамотности, а также основам безопасности на улице и в быту.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, очередную "порцию" информации предстоит освоить студентам 55+ на занятиях 7 ноября в Управлении

Роспотребнадзора по Тюменской области (ул.Геологоразведчиков, 1).

Помимо сотрудников Роспотребнадзора перед слушателями выступят эксперты "Союза потребителей финансовых услуг" и специалисты областной станции скорой помощи. На занятиях 7 ноября будут обсуждаться темы сердечно-легочной реанимации, защиты прав потребителей в общественном питании, а также состоится мини чемпионат по финансовой обучающей игре "Денежный поток".

Курс обучения в Академии безопасности рассчитан на шесть месяцев и включает изучение основ безопасности на улице и в быту, правовой и финансовой грамотности. Слушателей также научат справляться с телефонными мошенниками, распознавать лжесотрудников социальных служб, здравоохранения, Пенсионного фонда и т.д.

После усвоения теории участникам проекта будет предложено участвовать в реалити-экстрим марафоне "#СтаршеКлассныеЭкстремалы", где они смогут закрепить полученные знания и навыки.

Проект "Бабушки особого назначения!" получил финансовую поддержку в открытом Конкурсе проектов НКО, проводимом Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ". Его реализацию также поддерживают эксперты проекта по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций "Мой дом – моя крепость".