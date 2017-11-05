В Тюмени стартует социальный проект "#bezПожара"

Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и областной геронтологический центр объявили о запуске социального проекта "#bezПожара", цель которого – установить автономные дымовые пожарные извещатели в квартирах и домах незащищенных категорий населения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, установкой автономных дымовых пожарных извещателей будут заниматься волонтеры фонда "Старшее поколение" совместно с сотрудниками МЧС и специалистами по пожарной безопасности. Они обеспечат оборудованием жилье одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, малообеспеченных и многодетных семей, семей, состоящих на учете в областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания".

В случае возгорания или задымления помещения извещатель подает достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал, услышав который человек сможет обнаружить возгорание на начальной стадии и незамедлительно предпринять необходимые меры, не допустив трагедии.

"Задача проекта – помочь людям, в первую очередь старшего поколения, которые не всегда вовремя могут позаботиться о себе. Преклонный возраст, физическая ограниченность не позволяют им качественно заботиться о состоянии своего жилища", – прокомментировал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Александр Савостеев.

Во время установки оборудования волонтеры и привлеченные специалисты познакомят пожилых людей с правилами пользования приборами, проведут инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности, а также вручат личные памятки безопасности, адаптированные для людей разных возрастов и социальных групп.