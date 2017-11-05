Тюменский индустриальный университет проведет марафон разработчиков идей

Тюменский индустриальный университет совместно с предприятиями-партнерами проведет в Тюмени всероссийский конкурс "Smart City & IoT Хакатон". Состязания пройдут на площадке вуза с 1 по 3 декабря.

Как сообщает официальный сайт конкурса, Хакатон представляет собой непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data), проводится для стимулирования появления новых идей в указанных сферах и предметных областях, а также направлен на реализацию прототипов устройств и систем на площадке Хакатона.

Во время форума участники сообща работают над решением какой-либо проблемы. В предстоящем конкурсе участники будут работать в 7 различных направлениях, связанных с информационно-коммуникационным обеспечением Тюмени и поиском новых решений для развития городской среды и жизнедеятельности региона.



Участвовать могут учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений со всей России. Партнеры мероприятия обеспечат на конкурсной площадке все необходимое для создания проектов техническое оборудование.

Подать заявку и получить более подробную информацию вы можете на сайте Хакатона.