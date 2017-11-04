Психологи научат тюменских подростков самомотивации

Педагоги-психологи психологического центра "Аветон" Светлана Луценко, Евгения Саськова и Анастасия Давыдова проведут тренинги для тюменских подростков. Эксперты расскажут, кто такие "внутренние гремлины" и как с ними взаимодествовать, а также научат самоорганизации и самомотивации.

Занятие пройдет в рамках социального проекта "Шанс" 11 ноября в тренировочном центре "Свой зал". Интенсив начнется в 11:00, второй — в 14:00. Для наиболее комфортной и продуктивной работы занятия будут проходить в группах по 12 человек.

По итогам тренингов дети будут знать, что такое дезорганизация и как выстроить свою систему организации, а также научатся следовать к поставленным целям, пишет "Мегaтюмень".

"В рамках нашего проекта проходят различные занятия от прикладных и творческих мастер-классов до психологических тренингов. Мы хотим научить подростков видеть разные грани жизни, которые будут развивать их разностороннее. Сейчас дети увлечены занятиями, на которые ходят, и делятся с нами и наставниками своими успехами", — рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. С помощью системы наставничества подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, включаются в активную общественную деятельность и на примере своих наставников видят позитивные пути развития.