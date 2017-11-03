Уникальному комплексу "Дом Пионеров" под Тюменью исполняется два года

Уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", расположенный под Тюменью, отмечает свое двухлетие. Руководство комплекса намерено продолжить активную деятельность, направленную на культурное развитие граждан и организацию занимательного досуга.

За два года "Дом Пионеров" стал постоянным местом проведения массовых культурных мероприятий. Международный фестиваль "Дружбы народов", приуроченный ко Дню пионерии, планируется сделать ежегодным и традиционным. На территории комплекса за этот год проходили многочисленные концерты, в том числе под открытым небом, и конечно, это уютное и необычное место полюбилось молодоженам, которые выбирают его для проведения свадебных торжеств. Также "Дом Пионеров" - удачное место для корпоративов. Например, новогодние праздники здесь проводят в стиле "Голубого огонька".

"Дом Пионеров" стал центром притяжения для тех, кто интересуется советской тематикой. Уникальная музейная коллекция, ностальгическая обстановка ресторана и номеров, большой выбор вариантов для активного и полезного времяпровождения – баня, хамам, бассейн, бильярд, детская комната - создают все условия для идеального семейного отдыха.

Напомним, что в эту субботу, 4 ноября, "Дом Пионеров" с размахом отметит свой второй день рождения. Праздник будет интересен и взрослым, и детям. Днем гостей ждет увлекательная игра "Тайна исчезнувшей страны", а вечером – насыщенная музыкальная программа. Всех желающих ждут по адресу: г. Тюмень, 27-ой км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Вход свободный.