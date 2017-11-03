В Тюмени появится уличная галерея

Экспозиционный проект "Стена", представляющий собой уличную галерею свободного доступа, откроется на площади у тюменского ТМЦ "Космос" (ул. Республики 165 а) 4 ноября в 15:00.

Как пишет "Мoй пoртал", благодаря проекту в областной столице станет возможно круглосуточно посещать выставки картин, инсталляций и других художественных перфомансов. В группе проекта организаторы пишут, что "стать зрителем просто, достаточно быть случайным или не случайным прохожим".

Первая экспозиция площадки свободного доступа – диптих "По ту сторону стен" художника Nidjat. Диптих – произведение, созданное из двух картин, объединенных художественным замыслом, раскрывает тему мастерской художника, где пространство преломляется и превращается в зеркало, отражающее атмосферу создания.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке Молодёжного театрального центра "Космос". Руководитель "Стены" Эльвира Хусаинова стала победителем в конкурсе грантов на реализацию театральных и околотеатральных проектов. Напомним, конкурс проводился впервые и осуществлялся в пяти направлениях проектов: фестивальные, гастрольные, образовательные, экспозиционные и издательские. Заявиться можно было на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а общий грантовый фонд составил 2 миллиона рублей.