В Тюмени пройдет межрегиональный фестиваль педагогических отрядов

Межрегиональный фестиваль педагогических объединений "Перекресток – 2017" пройдет в Тюмени 1–3 декабря на территории загородного центра "Дружба – Ямал".

К участию приглашаются представители педагогических отрядов: не более 10 человек в делегации, включая руководителя. Стоимость участия – 3500 рублей с человека. Заявки на участие принимаются до 25 ноября по телефону 8-904-491-27-78 ( в том числе через Viber, WhatsApp) и по электронной почте: kuzm63@mail.ru и kuzmi_ann@mail.ru.

Фестиваль "Перекресток" — одна из форм повышения мастерства вожатого, действенный инструмент формирования мотивации членов педотрядов на саморазвитие и самообразование, площадка для совершенствования навыков организаторской деятельности и обмена опытом между регионами в постановке и развитии движения студенческих педагогических отрядов.

В программе фестиваля творчески мастерские, круглые столы, обмен опытом работы, представление наиболее интересных форм воспитательного воздействия и многое другое. Основная педагогическая проблематика деятельности вожатого, которой посвящен фестиваль, заключена в теме обучающей программы: "Экология души".

Организаторы фестиваля: центральный штаб молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (Тюменское региональное отделение); Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА", акционерное общество "Центр оздоровления и отдыха "Дружба – Ямал".