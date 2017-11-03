Тюменские школьники на каникулах знакомятся с работой "Кванториума"

Тюменские школьники в период осенних каникул стали участниками каникулярного проекта детского технопарка "Кванториум", открывшегося на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" в октябре. Учащиеся нескольких школ с 5 по 9 класс изучают основы программирования, промышленного дизайна и робототехники.

Как рассказал руководитель детского технопарка в Тюмени Александр Руденко, каникулярный проект реализован при сетевом взаимодействии с департаментом образования Тюмени и школами города.

"Проект охватит около 200-300 школьников. Они познакомятся с работой квантумов, а после каникул те из них, кому это окажется действительно интересным, запишутся в "Кванториум" и придут обучаться на полный курс. Я уверен, что у многих появилось такое желание", - отметил он.

В "Робоквантуме" под руководством педагога Андрея Тарасова десятки ребят получают начальные навыки конструирования различных машин. С каждым занятием задания усложняются, к третьему уроку ребята научились выстраивать синхронную работу двух моделей.

"Для ребят из нашего класса это уже третье занятие в "Робоквантуме". Мы научились собирать роботов и различные машины, проводили соревнования в группе. Занятия для меня оказались очень интересными, и хотя они проходят во время каникул, хожу с удовольствием", - поделилась впечатлениями ученица 9 класса школы №22 Екатерина Лизунова.

Учащиеся 5 класса школы №89 познакомились с работой квантума "Промышленный дизайн". Здесь детей учат проектировать предметы с использованием современных технологий. Особенно ребят впечатлили занятия с 3D-ручкой.

"В этом центре мы можем воплотить все свои идеи. Например, с помощью 3D-ручки я могу сделать шкатулку или какую-нибудь игрушку", - сказал школьник Тимур Юлневич. "В "Кванториуме" сбываются мечты. Я думаю, что здесь смогут вырастить великих архитекторов и создателей прекрасных вещей. 3D-ручка позволяет делать объемные макеты приборов, которые затем можно воплотить в жизнь. Я хочу продолжить заниматься здесь и после каникул", - добавил Никита Жуков.

Занятия в "IT-квантуме" пришлись по душе ученикам 6 класса школы №92. В формате компьютерной игры дети изучают основы программирования. Руководит процессом педагог Александр Пушкарев.

"Ребята учатся программировать компьютеризированные устройства. С каждым разом они могут выполнять все более сложные операции. В игровом эмуляторе они должны управлять космонавтом и роботами на другой планете, для этого нужно составить программный код. Такой формат очень интересен детям. А если они в будущем захотят заниматься в "Робоквантуме", полученные здесь знания пригодятся, чтобы составлять программы для роботов, которых они собрали", - пояснил он.

Напомним, в настоящее время в тюменском "Кванториуме" ведется предварительная запись на три направления: "IT-квантум", "Промышленный дизайн" и "Робоквантум". Записаться на занятия для детей от 5 до 18 лет (в зависимости от направления) можно на сайте, расписание будет разработано после формирования групп.