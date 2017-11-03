В Тюменской области 4% молочной продукции не соответствует ряду нормативов

За девять месяцев 2017 года специалисты тюменского Роспотребнадзора провели 237 проверок на хозяйствующих субъектах, занятых оборотом молока и молочных продуктов.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области произвели более 3600 исследований проб продуктов на соответствие требованиям нормативных документов. В итоге показатель удельного веса проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям безопасности, в первом полугодии 2017 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года — это 4%. Снизился удельный вес проб молочной продукции, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям (они включают стабильность состава и выявление фальсификата), он составил 5,7% (в 2016-м — 7,5%).

"По каждой выявленной нестандартной пробе управлением проведен комплекс мер, направленных на недопущение реализации данной продукции на потребительском рынке региона", — уточняют в ведомстве.

Добавим, что в Тюменской области в обороте молока и продуктов его переработки задействовано более 5900 объектов.