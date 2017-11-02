Дистанционное образование стирает географические границы

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета дает возможность получить высшее образование жителям любого региона России и иностранным гражданам.

Институт дистанционного образования является подразделением Тюменского государственного университета и позволяет студентам получить высшее и второе высшее образование заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Новейшие технологии обучения в сочетании с современным техническим оснащением дают возможность подготовить специалистов, отвечающих самым высоким требованиям рынка труда.

Одно из преимуществ дистанционного образования заключается в том, что благодаря современным технологиям и интернету обучаться можно из любой точки мира. Так, на сегодняшний день направления дистанционного образования в ТюмГУ популярны не только среди жителей родного региона и соседних автономных округов, но и других регионов России, а также жителей ближнего зарубежья от Армении до Киргизии.

При этом иностранные граждане принимаются по результатам вступительных испытаний, проводимым вузом самостоятельно, а гражданам Российской Федерации необходимо иметь свидетельство о результатах ЕГЭ. Получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии 8 800 200-77-11 (звонок по России бесплатный).