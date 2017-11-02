Тюмень за день: 1 ноября

Улицу Полевую откроют для автомобилистов на этой неделе

В областном центре дополнительные работы по строительству камеры на улице Полевой и по переключению со старого канализационного коллектора на новый пришлось оперативно провести работникам тюменского водоканала и строителям. Сейчас основные работы на объекте завершены, в течение пары дней этот участок заасфальтируют, сообщили в пресс-службе администрации города.

Театры Тюмени и Удмуртии проведут обменные гастроли

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" с 8 по 12 ноября произойдет обмен лучших спектаклей Тюменского драматического театра и Государственного русского драматического театра Удмуртии.

В праздничные дни изменится график работы поликлиник

В Тюмени 4 ноября и в сопутствующие ему выходные все муниципальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком. 3 ноября рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будет осуществлять дежурный врач, также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

Пловчиха Софья Сподаренко завоевала шесть медалей на чемпионате УФО

Шесть наград завоевала спортсменка Центра спортивной подготовки Софья Сподаренко на чемпионате Уральского федерального округа по плаванию в Ревде.

Ты приедешь в Тюмень? Школьники выпустили литературный путеводитель по городу

На этой неделе в Центральной детской библиотеке прошла презентация литературного путеводителя по Тюмени "Мое маленькое путешествие". Его создатели, школьники Анастасия Самсонова и Артемий Глушков, собрали около 900 стихотворений о Тюмени местных авторов, а для книги отобрали 12 — о самых знаковых местах нашего города.