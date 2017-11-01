Водитель Тюменского филиала Почты России стал лучшим на Урале

В Тюмени прошел макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России "Лучший водитель 2017 года". В нем участвовали шесть представителей от каждого региона Уральского федерального округа. Победителем стал работник Тюменского филиала Почты России Андрей Борцов из Ишима.

В ходе теоретического этапа конкурса водители продемонстрировали знание правил дорожного движения категорий "В" и "С", а также навыки оказания первой медицинской помощи. Во время практического этапа участники проходили импровизированную полосу препятствий на автомобиле, а после им предстояло за несколько минут найти неисправность в автомобиле. В нелегкой борьбе с небольшим отрывом первое место жюри присудило ишимцу Андрею Борцову, второе место занял представитель Курганского филиала Дмитрий Ванюхин, третье — водитель Челябинского филиала Раиль Закиров.

Как рассказали пресс-службе УФПС Тюменской области, Андрею теперь предстоит отстаивать честь Уральского федерального округа в финале конкурса, который пройдет в декабре этого года.

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области