"Дом.ru" и "МегаФон" предлагают в 2 раза больше скоростного интернета

1 ноября телеком-оператор "Дом.ru" и оператор связи "МегаФон" запускают акцию "Успеть за интернетом". Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика всего за 600 рублей в месяц.

Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа – "Включайся!" от "МегаФона" и "Первая космическая" от "Дом.ru". Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа, подробности на сайте www.megafon.domru.ru.

"Дом.ru" увеличит скорость на тарифе с 40 до 100 Мбит/с и предоставит скидку на абонентскую плату, а дополнительный интернет-трафик от "МегаФона" будет начислен сразу после подключения к акции. Предложение позволит смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, скачивать и обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры без зависания и лагов.

Чтобы начать экономить, достаточно подать заявку на подключение к услугам операторов. Сделать это можно по телефону 51-30-30, на сайте www.megafon.domru.ru или в офисах операторов. После проверки на соответствие условиям клиент получит SMS, что стал участником акции.

"Молодое поколение выбирает интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Быстрый и стабильный интернет нужен всегда везде – дома и в любой точке города и страны. Это поведение оказывает влияние и на старшее поколение, которое перенимает их культуру и начинает активно пользоваться интернетом. Наше предложение с "МегаФоном" ориентировано на тех, кому часто нужно быть онлайн, и позволит не только экономить, но и получать в 2 раза больше скоростного интернета", – отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

"Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, с которыми клиенты хотели бы проводить больше времени. Еще один шаг в эту сторону – это наше предложение с "Дом.ru", в рамках которого мы даём клиентам ещё больше самого быстрого интернета, – комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании "МегаФон" Александр Фетисов.

Подробные условия акции на сайте www.megafon.domru.ru.