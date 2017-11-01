"Мегафон" и "Афиша Тюмень" готовятся к приезду группы "Ленинград"

В Тюмени уже сегодня, 1 ноября, состоится концерт легендарной группы "Ленинград" в ледовом дворце "Рубин". Сергей Шнуров и его команда приедут с юбилейной концертной программой "20 лет на радость!".

Официальный проводник гастрольного тура группы, оператор "Мегафон", установил во дворце индор-базовую станцию с названием "ШНУР", его задача состоит в том, чтобы выдержать десятикратный рост интернет-трафика и обеспечить уверенный сигнал связи даже в самых отдаленных уголках помещений.

"Мы должны организовать качественную мобильную связь на площадках по всей стране. Группа делает эмоциональное шоу, а мы делаем всё, чтобы зрители делились впечатлениями и использовали возможности смартфонов на 100%", – говорит руководитель по инфраструктуре "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

В день концерта у тюменцев будет возможность выходить в прямые эфиры, за считанные секунды делиться фотографиями и видео в сети. Максимальная скорость интернета внутри спортивного сооружения составит 50-60 Мбит/с.

"МегаФон" обеспечил Wi-Fi-доступ участникам группы в гримерных комнатах и прямо на сцене. Сергей Шнуров выйдет в прямой эфир со своей станицы в Инстаграмм и проведет трансляцию этой записи на большом экране у сцены. Скорости оператора готовы выдержать и прямой эфир, и множество просмотров этого видео.

В свою очередь, паблик "Афиша Тюмень | КтоКуда72" предоставил тюменцам возможность попасть на концерт группы бесплатно. В официальной группе прошел конкурс репостов и билеты нашли своего обладателя, победителем стала Татьяна Павленко и получила два билета на концерт. В данный момент проходит экспресс-розыгрыш билета на мероприятие в Instagram, у жителей города еще есть возможность попасть на концерт бесплатно.

Перед концертом всех зрителей будут ожидать интерактивные фотозоны "МегаФона" по мотивам творчества "Ленинград". Поклонники группы смогут оказаться в мобильном телефоне Сергея Шнурова, запечатлеть себя в "космическом шнуролёте" и даже проснуться "В постели со Шнуром". Зрители также смогут перенестись в виртуальную реальность и познакомиться с коллективом, надев высокотехнологичные VR-очки. А тот, кто сделает самое "отвязное" фото, получит футболку с автографом солиста группы.