Тюмень за день: 31 октября

Автор: perfectshot

В тюменских поликлиниках пройдет школа активного долголетия

В эту среду, 1 ноября, с 12 до 15 часов всех пожилых тюменцев, а также их родных будут ждать в отделениях медико-социальной помощи муниципальных поликлиник города и взрослой поликлиники ОКБ №2. Там пройдет профилактическая акция "Единая школа активного долголетия".

Ансамбль донских казаков выступит перед тюменцами

Концерт Ансамбля донских казаков под руководством художественного руководителя Александра Буйвола состоится на сцене Тюменской филармонии 1 ноября.

В Тюмени завершилась прививочная кампания

В Тюмени прививочная кампания, проводимая за счет средств федерального бюджета, окончена. Всего вакцинацией было охвачено 40% населения. Как отмечают в городском департаменте здравоохранения, тех, кто не успел привиться бесплатно, поликлиники приглашают сделать прививку за счет собственных средств вакцинами зарубежного производства. Пока случаев заболевания гриппом среди населения Тюмени не зарегистрировано.

"Афиша Тюмень" дарит билеты в театры

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов в Тюменский драматический театр и Тюменский театр кукол. Восемь победителей, которые получат пригласительные на двоих, определят 2 ноября.

Тюменские школьники собрали 300 килограммов батареек

В Тюмени в гимназии №49 прошло закрытие проекта "ЭкоСпасатели". После подсчетов оказалось, что ученики школ Калининского округа собрали более 9 тысяч батареек за месяц — это около 300 килограммов отходов 2-го класса опасности и почти 200 тысяч кубометров спасенной площади земли. Самой экоактивной оказалась команда ребят из 3 "В" класса гимназии №49: они собрали 1893 батарейки. Лидеры экологического марафона вместе со своими родителями получили билеты в кино.