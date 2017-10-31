"Дом.ru" подарит оплачиваемый "HD Отгул"

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает взять "HD Отгул". Так называется творческий конкурс, победитель которого отправится на место съемок фильма или сериала в любой точке мира по своему выбору.

Стать участником конкурса может любой клиент "Дом.ru" и тот, кто подаст заявку на подключение к услугам оператора с 1 по 30 ноября.

Конкурс пройдет в 2 этапа. Для участия в первом этапе достаточно оставить заявку на "HD Отгул" на сайте https://hd.domru.ru/, начиная с 27 октября, и сделать репост записи на свою страницу в социальной сети (страница должна быть открыта). Каждый день с 1 ноября среди всех, кто оставит заявку и сделает репост, будет рандомно разыгрываться денежный приз – 5 000 рублей. Деньги будут перечисляться на банковскую карту.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше главного приза, нужно оставить заявку и опубликовать на сайте конкурса рецензию на фильм или сериал, на место съемок которого участник хотел бы съездить. Жюри оценит рецензии по таким критериям, как соответствие тематике, оригинальность, эмоциональность, и подведет итоги 8 декабря.

На время проведения конкурса всем участникам будет открыт бесплатный доступ к топовым фильмам и сериалам в видеотеке "Дом.ru". Участники смогут посмотреть несколько сотен единиц лицензионного контента без рекламы, в любое удобное время и на любом устройстве – ТВ, компьютере, планшете или смартфоне.

"Мы ежедневно погружаем наших клиентов в HD-миры, но иногда дела и работа возвращают их обратно. Чтобы не пропустить очередную ТВ-премьеру или новую серию любимого сериала, мы предлагаем взять "HD отгул" за наш счет и устроить дома день киновпечатлений. В сети "Дом.ru TV" они могут смотреть 213 каналов, 84 из которых в формате HD – это максимум среди операторов платного ТВ в России", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Подробная информация о конкурсе – на https://hd.domru.ru/.