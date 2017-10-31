В Тюменской области проходит чемпионат по профмастерству среди людей с инвалидностью

30 и 31 октября в Тюмени идет региональный отборочный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Россия присоединилась к этому международному движению в 2014 году, в Тюменской области конкурс организовывают во второй раз. Цель движения "Абилимпикс" — улучшить общественное восприятие профессиональных возможностей инвалидов и содействовать их занятости и профессиональной ориентации.

"Хочется надеяться, что это движение не станет конкурсом для конкурса и на него обратят внимание работодатели. Они должны увидеть ваше мастерство и пригласить вас на работу. А вы со своей стороны должны показать свои лучшие качества, реализовать свои творческие способности", — обратилась к участникам на открытии чемпионата председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

Конкурс проходит сразу на семи площадках — в образовательных и медицинских учреждениях города. В чемпионате участвуют около 90 человек, а следят за тем, как они справляются с заданиями, порядка 80 экспертов. К слову, в этом году участников и компетенций стало в три раза больше, чем в прошлом. К направлениям "Адаптивная физическая культура", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Массажист", "Администрирование баз данных", "Социальная работа" добавилось еще с десяток.

Сразу три новых направления проводятся в стенах Западно-Сибирского государственного колледжа. Одна из дебютных компетенций — "Психология". Квалифицированные специалисты показывают, какими психологическими методиками владеют, в ходе консультаций и занятий с "клиентами" — ребятами-волонтерами.

Участница компетенции, практикующий психолог Екатерина Уколова говорит, что пошла на конкурс, чтобы проверить себя. "Психология мне нравится, я получала по этой специальности второе высшее образование и продолжаю ей заниматься. Я выиграла грант на реализацию проекта "UnFOLD — создай свой ключ" на конкурсе "Моя идея". Теперь занимаюсь психологией с ребятами старше восемнадцати лет, которые на инвалидности. Проект получил резонанс, и участвовать согласились и обычные ребята. В основном я работаю с метафорическими ассоциативными картами и арт-терапией. Участие в "Абилимпиксе" — это проверка своих сил, того, на что я способна. Потом можно будет проделать работу над ошибками и понять, что еще надо подтянуть", — рассказывает Екатерина.

Некоторые участники на чемпионате поиском работы не озадачены, да и их нынешняя профессиональная деятельность напрямую не связана с той компетенцией, в которой они заявлены. "У меня инвалидность по зрению, третья группа, — рассказывает участник направления "Адаптивная физическая культура" Сергей Клоков. — Я проходил обучение во Всероссийском обществе слепых в Москве, еще у меня есть обычное физкультурное образование. Сейчас у меня основная работа в совсем другой сфере, а на конкурс пошел, чтобы получить для себя определенное развитие. Да и вообще в знак благодарности, что меня отправляли в Москву на учебу, принимаю участие в различных городских спортивных мероприятиях".

В компетенции "Адаптивная физическая культура" помимо Сергея участвуют еще четыре человека — двое с нарушениями слуха, один с нарушением зрения и один с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Задания составлялись с опорой на профессиональные стандарты для педагогов, которые ведут тренировки для людей с инвалидностью.

"У нас тут заготовлен различный инвентарь: фитболы, специальные мячи для адаптивных видов спорта, гимнастическое оборудование, которым будут пользоваться наши участники. В качестве занимающихся — волонтеры", — пояснила главный эксперт компетенции Наталья Бутыч.

Самой многолюдной площадкой стала столовая Западно-Сибирского государственного колледжа. Тут проходили соревнования в трех компетенциях: по выпечке хлебобулочных изделий, кондитерскому и поварскому делу. За отведенное время участникам предстояло приготовить блюда из предложенных продуктов. Для кондитеров это были классические и шоколадные капкейки, для участников компетенции "Поварское дело" — фаршированная рыба с жареными овощами.

"В поварской компетенции у нас шесть участников. Есть трое взрослых от Всероссийского общества глухих. Это люди, которые уже трудоустроены: кто-то в столовой работает, кто-то в кафе. Еще три участника — студенты учебных заведений. Такие конкурсы очень полезны. В первую очередь, никто не должен быть ущемлен в правах, все должны чувствовать, что они кому-то нужны. Цель организаторов и экспертов чемпионата - чтобы на людей с инвалидностью обращали внимание работодатели, видели их и приглашали работать", — говорит эксперт площадки преподаватель Западно-Сибирского государственного колледжа Ольга Игнатьева.

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Среди прочих компетенций, в которых тюменцы с инвалидностью показывают, на что способны, "Сборка-разборка электронного оборудования", "Зубной техник", "Информационная безопасность", "Медицинский и социальный уход", "Медицинский и лабораторный анализ".

Победители регионального этапа отправятся на всероссийский "Абилимпикс", который пройдет в Москве в декабре.