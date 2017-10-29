Молодые тюменцы реализуют себя в бизнесе

Молодые тюменцы обращаются за поддержкой в центры занятости населения, чтобы найти себя в открытии собственного дела. За 9 месяцев 2017 года почти 50 молодых людей уже начали свой бизнес.

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области, это 29 % от общего числа безработных жителей области, получивших государственную услугу и начавших свой бизнес.

Начинающие предприниматели открывают парикмахерские и салоны красоты, точки розничной торговли. Четыре тюменцы решили разводить крупный рогатый скот, двое нашли свое призвание в оказании услуг в сфере образования, столько же - в предоставлении услуг по перевозке.

Напомним, услуга по содействию самозанятости безработных граждан предоставляется с оказанием единовременной финансовой помощи в сумме не более 117 600 рублей при соответствующей государственной регистрации юридического лица. Также выплачивается единовременная финансовая помощь на подготовку документов, которая составляет не более 1700 рублей.

