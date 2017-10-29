Тюменский волонтер претендует на звание лучшего в стране

Волонтер из тюменского поискового отряда "Белая Сова" Алена Швецова участвует во всероссийском конкурсе "Доброволец России 2017" в номинации "Волонтерство в чрезвычайных ситуациях". Ее могут поддержать все желающие.

Народное голосование проходит на сайте добровольцыроссии.рф, тюменке нужна поддержка земляков, пишет "Вcлух.ру".

Отметим, Алена Швецова на добровольных началах трудится координатором отряда "Белая сова", который подключается к поиску пропавших людей и помогает полиции. Поисковый отряд существует с января 2016 года. Ранее он носил название "Поиск пропавших детей".

Как признается волонтер, ее мотивируют мысли о том, что где-то там человек нуждается в ее помощи. Трудно оставаться равнодушной, чувствуя боль родственников пропавших.



"Не знаю, каким будет волонтер-поисковик будущего, но очень надеюсь, что станет лучше оснащен технически. А больше всего хочется, чтобы к 2025 году жители перестали пропадать или изобрели технологию, программу, которые будут очень быстро и в короткие сроки находить людей", - отмечает Алена Швецова.

